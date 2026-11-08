https://news.day.az/officialchronicle/1873026.html Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО 8 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
8 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь главы государства Турции был выстроен почетный караул.
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган встретили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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