Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

8 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь главы государства Турции был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган встретили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

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