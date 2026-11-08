https://news.day.az/society/1873051.html Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО Сегодня, 8 ноября, в связи с Днем Победы Азербайджана жители страны, семьи шехидов и ветераны посещают Военное мемориальное кладбище, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Пришедшие возлагают букеты цветов к могилам шехидов, отдавших свои жизни за Родину, и с глубоким уважением чтят их светлую память.
Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО
Сегодня, 8 ноября, в связи с Днем Победы Азербайджана жители страны, семьи шехидов и ветераны посещают Военное мемориальное кладбище, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Пришедшие возлагают букеты цветов к могилам шехидов, отдавших свои жизни за Родину, и с глубоким уважением чтят их светлую память.
Отметим, что 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы. Освобождение города Шуша от оккупации 8 ноября 2020 года стало одним из решающих моментов на пути к исторической Победе Азербайджана в Отечественной войне.
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