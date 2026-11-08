Европа начала рекордными темпами расходовать запасы газа

Похолодание заставляет Европу рекордными темпами наращивать отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в начале ноября, истощая и без того исторически низкие запасы топлива. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az.

Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. После достижения пика заполнения ПХГ осенью (74,96%) прошло всего 10 дней, а суммарный отбор из них уже в 2,2 раза превышает средний показатель за предыдущие 5 лет. При этом в 7 из этих 10 дней (28 и 29 октября, 1, 2, 4, 5 и 6 ноября) были установлены рекордные суточные значения отбора газа.

С начала отопительного сезона 28 октября Европа отобрала из хранилищ уже почти 3 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (чистая разница между объемом отбора и закачки) превысил 2 млрд куб. м, что более чем втрое выше средних пятилетних значений.

Таким образом, европейские страны по показателю нетто-отбора израсходовали уже 5% от объема, который они закачали за лето к наступлению холодов - 51,2 млрд куб. м.

По состоянию на 6 ноября ПХГ Европы заполнены на 72,98% (на 16,63 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 82,8% годом ранее. Это по-прежнему наименьшее значение на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится менее 80 млрд куб. м газа, что на 11,6 млрд куб. м меньше накоплений прошлого года и на минимуме с 2013 года.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Таким образом, нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода 2026-2027 годов должна была составить не менее 68 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности. Однако Еврокомиссия в этом году в надежде на очень теплую зиму была готова снизить этот показатель до 80%, которых Европе так и не удалось достичь.