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Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ

То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.