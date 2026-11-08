https://news.day.az/officialchronicle/1873063.html Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ
То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Выразив особую благодарность Президенту Турции за визит, глава нашего государства напомнил, что ровно 6 лет назад город Шуша был освобожден от армянской оккупации, а через день Армения официально капитулировала.
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