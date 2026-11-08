Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей

Нас объединяют общая история, этнические корни, язык, литература, духовные ценности. Это великое достояние, и сегодня на этом достоянии, на этом прочном фундаменте развиваются и межгосударственные отношения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Наше единство, наше братство несокрушимы. А те, кто хочет пошатнуть его, никогда не достигнут своей цели, их мечты так и останутся несбывшимися", - добавил глава нашего государства.