https://news.day.az/officialchronicle/1873073.html Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей Нас объединяют общая история, этнические корни, язык, литература, духовные ценности. Это великое достояние, и сегодня на этом достоянии, на этом прочном фундаменте развиваются и межгосударственные отношения.
Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей
Нас объединяют общая история, этнические корни, язык, литература, духовные ценности. Это великое достояние, и сегодня на этом достоянии, на этом прочном фундаменте развиваются и межгосударственные отношения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Наше единство, наше братство несокрушимы. А те, кто хочет пошатнуть его, никогда не достигнут своей цели, их мечты так и останутся несбывшимися", - добавил глава нашего государства.
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