https://news.day.az/officialchronicle/1873071.html

Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция

44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала турецко-азербайджанское единство. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.