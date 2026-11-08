https://news.day.az/officialchronicle/1873071.html Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция 44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала турецко-азербайджанское единство. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция
44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала турецко-азербайджанское единство.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомнив, что после войны в Шуше была подписана историческая Шушинская декларация, глава государства отметил: "Это официально вывело наши отношения на уровень союзничества, хотя мы и до этого всегда были союзниками. Народы Турции и Азербайджана - братские народы. Я неоднократно говорил, что в мире нет народов и государств, настолько тесно связанных друг с другом, как наши".
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