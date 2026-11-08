В США автомобиль протаранил 30 велосипедистов - ВИДЕО

В американском штате Северная Каролина автомобиль протаранил группу из 30 велосипедистов. Об инциденте сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Происшествие случилось на дороге Оптимист-Фарм недалеко от города Роли. Предварительно, водителем автомобиля Infiniti был 76-летний Дональд Роберт Моррис-Джонс, находившийся в нетрезвом состоянии. Мужчина пересек центральную линию дороги и выехал на встречную полосу, по которой передвигались велосипедисты. После столкновения с группой водитель не остановился. Через 800 метров автомобиль съехал с дороги в канаву.

В результате аварии 63-летний велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы, еще 22 пострадали. Водителя задержали.