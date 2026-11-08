https://news.day.az/azerinews/1873058.html Prezident İlham Əliyevdən Ərdoğana: Zəfər Günündə bizimlə bərabər olmağınız bütün Azərbaycan xalqını sevindirir Zəfər Günündə bizimlə bərabər olmağınız bütün Azərbaycan xalqını sevindirir. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla mətbuata bəyanatında deyib.
Prezident İlham Əliyevdən Ərdoğana: Zəfər Günündə bizimlə bərabər olmağınız bütün Azərbaycan xalqını sevindirir
Zəfər Günündə bizimlə bərabər olmağınız bütün Azərbaycan xalqını sevindirir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla mətbuata bəyanatında deyib.
Buna görə Türkiyə Prezidentinə xüsusi minnətdarlığını bildirən dövlətimizin başçısı düz 6 il bundan əvvəl Şuşa şəhərinin erməni işğalından azad edildiyini və ondan bir gün sonra Ermənistanın rəsmən təslim olduğunu xatırladıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре