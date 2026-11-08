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Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку - ФОТО

8 ноября по случаю Дня Победы Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Парке Победы в Баку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.