https://news.day.az/officialchronicle/1873061.html Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку - ФОТО 8 ноября по случаю Дня Победы Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Парке Победы в Баку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку - ФОТО
8 ноября по случаю Дня Победы Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Парке Победы в Баку.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре