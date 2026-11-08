https://news.day.az/officialchronicle/1873028.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают с заявлениями для прессы в Шуше. Новость обновляется 898
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы в Шуше.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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