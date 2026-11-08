https://news.day.az/officialchronicle/1873069.html Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам Сегодня процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном уже идет, и надеюсь, что он приведет к конкретным результатам. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам
Сегодня процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном уже идет, и надеюсь, что он приведет к конкретным результатам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава нашего государства подчеркнул, что Армения и Азербайджан больше года назад парафировали мирное соглашение, однако окончательная подпись еще не поставлена.
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