Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика, политический вес Турции нас очень радуют

Сегодня Турецкое государство под руководством моего дорогого брата, уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана превратилось в великую державу, является великой силой мировой вличины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подчеркнув, что Турция играет решающую роль не только в региональных процессах, но и в решении вопросов мирового значения, глава государства отметил: "Сильная экономика, мощный промышленный потенциал и политический вес Турции сегодня - это реальность, которая нас очень радует и придает нам силы".