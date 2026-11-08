https://news.day.az/officialchronicle/1873075.html Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика, политический вес Турции нас очень радуют Сегодня Турецкое государство под руководством моего дорогого брата, уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана превратилось в великую державу, является великой силой мировой вличины.
Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика, политический вес Турции нас очень радуют
Сегодня Турецкое государство под руководством моего дорогого брата, уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана превратилось в великую державу, является великой силой мировой вличины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Подчеркнув, что Турция играет решающую роль не только в региональных процессах, но и в решении вопросов мирового значения, глава государства отметил: "Сильная экономика, мощный промышленный потенциал и политический вес Турции сегодня - это реальность, которая нас очень радует и придает нам силы".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре