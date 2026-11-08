https://news.day.az/officialchronicle/1873079.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо Мы были вместе и в прошлом, были вместе и во время войны, мы вместе сегодня и будем вместе в будущем. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо
Мы были вместе и в прошлом, были вместе и во время войны, мы вместе сегодня и будем вместе в будущем.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Считаю, что главным результатом этого исторического визита является именно это", - отметил глава нашего государства, подчеркнув, что азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо.
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