Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо

Мы были вместе и в прошлом, были вместе и во время войны, мы вместе сегодня и будем вместе в будущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Считаю, что главным результатом этого исторического визита является именно это", - отметил глава нашего государства, подчеркнув, что азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо.