https://news.day.az/officialchronicle/1873078.html Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство является фактором стабильности, сотрудничества и безопасности Турецко-азербайджанское единство является важным фактором на обширном географическом пространстве. Это - фактор стабильности, сотрудничества и безопасности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство является фактором стабильности, сотрудничества и безопасности
Турецко-азербайджанское единство является важным фактором на обширном географическом пространстве. Это - фактор стабильности, сотрудничества и безопасности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Еще раз хочу сказать, что, несмотря на плотный график, присутствие здесь, в Карабахе, в этот День Победы моего дорогого брата, уважаемого Президента еще раз демонстрирует всему миру наше единство. Уверен, что это единство будет вечным", - добавил глава государства.
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