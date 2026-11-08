Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство является фактором стабильности, сотрудничества и безопасности

Турецко-азербайджанское единство является важным фактором на обширном географическом пространстве. Это - фактор стабильности, сотрудничества и безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Еще раз хочу сказать, что, несмотря на плотный график, присутствие здесь, в Карабахе, в этот День Победы моего дорогого брата, уважаемого Президента еще раз демонстрирует всему миру наше единство. Уверен, что это единство будет вечным", - добавил глава государства.