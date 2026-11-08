https://news.day.az/officialchronicle/1873076.html Президент Ильхам Алиев об отношениях с Турцией: Никому не позволим встать между нами "Мы - два народа и, прежде всего, два лидера - никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство, братство и солидарность ради личных интересов". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Ильхам Алиев об отношениях с Турцией: Никому не позволим встать между нами
"Мы - два народа и, прежде всего, два лидера - никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство, братство и солидарность ради личных интересов".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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