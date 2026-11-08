https://news.day.az/azerinews/1873084.html Böyükşor yolunda ağır qəza Bu gün saat 09:30 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonunun Balaxanı qəsəbəsi ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Böyükşor gölünün üzərindən keçən yolun giriş hissəsində - paytaxtın mərkəzinə doğru olan istiqamətdə "Opel" və "Tofaş" markalı avtomobillər toqquşub.
Böyükşor yolunda ağır qəza
Bu gün saat 09:30 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonunun Balaxanı qəsəbəsi ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Böyükşor gölünün üzərindən keçən yolun giriş hissəsində - paytaxtın mərkəzinə doğru olan istiqamətdə "Opel" və "Tofaş" markalı avtomobillər toqquşub.
Qəza nəticəsində "Tofaş" tamamilə yararsız hala düşüb, digər avtomobilə də xeyli zərər dəyib.
Hadisə zamanı xəsarət alanların olub-olmamasına dair məlumat yoxdur.
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