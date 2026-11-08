https://news.day.az/politics/1873094.html Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла новую страницу в истории Южного Кавказа - Реджеп Тайип Эрдоган Историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла новую страницу в истории Южного Кавказа. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.
Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла новую страницу в истории Южного Кавказа - Реджеп Тайип Эрдоган
Историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла новую страницу в истории Южного Кавказа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.
"Турция поддерживала как справедливую борьбу Азербайджана, так и искренние усилия Баку по обеспечению прочного мира в регионе", - отметил Президент Эрдоган.
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