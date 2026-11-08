https://news.day.az/azerinews/1873098.html Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva və Türkiyənin Birinci xanımı Əminə Ərdoğan çay masası əsnasında söhbət ediblər - FOTO - VİDEO Noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Türkiyə Respublikasının Birinci xanımı Əminə Ərdoğan ilə çay masası əsnasında söhbət ediblər. Xəbər yenilənəcək
Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva və Türkiyənin Birinci xanımı Əminə Ərdoğan çay masası əsnasında söhbət ediblər - FOTO - VİDEO
Noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Türkiyə Respublikasının Birinci xanımı Əminə Ərdoğan ilə çay masası əsnasında söhbət ediblər.
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