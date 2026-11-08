https://news.day.az/officialchronicle/1873099.html Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Турции Эмине Эрдоган побеседовали за чайным столом - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева побеседовали с первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган за чайным столом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Турции Эмине Эрдоган побеседовали за чайным столом - ФОТО - ВИДЕО
8 ноября Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева побеседовали с Первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган за чайным столом.
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