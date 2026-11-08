Раскрыты планы Хегсета на работу в Пентагоне

Глава Пентагона Пит Хегсет не планирует досрочно покидать свой пост, несмотря на возможное голосование по его импичменту. Об этом написала газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Некоторые республиканцы полагают, что сенатор от Теннесси Марша Блэкберн, победившая на выборах губернатора штата, могла бы назначить Хегсета на свою должность.

"По словам представителей Пентагона, Хегсет заверил своих союзников, что не претендует на место Марши Блэкберн в сенате, который теперь перейдет под контроль демократов", - отметила WSJ.