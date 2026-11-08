АФФА предупредила юных футболистов о договорных матчах - ФОТО

Для футболистов и тренеров юношеских сборных Азербайджана U17 и U19 проведены образовательные занятия, посвященные борьбе с договорными матчами.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятия состоялись с участием представителей обеих национальных команд.

Ведущий специалист отдела комплаенса и борьбы с договорными матчами АФФА Мурад Мамедли рассказал участникам о сущности манипуляций результатами встреч, связанных с этим рисках и ущербе, который подобные действия наносят репутации футбола.

Особое внимание было уделено роли спортивных ставок, способам воздействия на игроков и тренеров, а также подозрительным предложениям, поступающим через социальные сети. Футболистам объяснили, как следует действовать в подобных ситуациях и почему важно своевременно информировать соответствующие органы.

Кроме того, участникам представили положения Дисциплинарного кодекса АФФА, принятого в 2025 году. Было подчеркнуто, что участие в договорных матчах, попытки манипулирования результатами и сокрытие информации о подобных случаях считаются серьезными дисциплинарными нарушениями.

В ходе занятий также рассмотрели примеры из местной и международной практики, а завершились мероприятия интерактивной сессией вопросов и ответов.

Основная цель инициативы - повышение осведомленности молодых футболистов, обеспечение прозрачности соревнований и укрепление борьбы с договорными матчами.