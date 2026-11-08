https://news.day.az/officialchronicle/1873097.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО 8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президенты Азербайджана и Турции возложили венки к Мемориалу. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО
8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президенты Азербайджана и Турции возложили венки к Мемориалу.
Новость обновляется
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