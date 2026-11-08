https://news.day.az/world/1873102.html В Египте поезд сошел с рельсов: около 150 пострадавших - ВИДЕО В Египте поезд сошел с рельсов и перевернулся, около 150 пострадавших. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Авария произошла в городе Эль-Айят на севере страны: с рельсов сошли четыре вагона, после чего состав перевернулся. По предварительным данным, около 150 человек получили ушибы и переломы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Египте поезд сошел с рельсов: около 150 пострадавших - ВИДЕО
В Египте поезд сошел с рельсов и перевернулся, около 150 пострадавших.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Авария произошла в городе Эль-Айят на севере страны: с рельсов сошли четыре вагона, после чего состав перевернулся.
По предварительным данным, около 150 человек получили ушибы и переломы. Пострадавших доставляют в больницы на машинах скорой помощи и частном транспорте. Число пострадавших может увеличиться.
Медицинские учреждения приведены в состояние повышенной готовности.
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