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В Египте поезд сошел с рельсов: около 150 пострадавших - ВИДЕО

В Египте поезд сошел с рельсов и перевернулся, около 150 пострадавших. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Авария произошла в городе Эль-Айят на севере страны: с рельсов сошли четыре вагона, после чего состав перевернулся. По предварительным данным, около 150 человек получили ушибы и переломы.