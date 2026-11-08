https://news.day.az/officialchronicle/1873107.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к памятнику Победы в Ханкенди Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября посетили памятник Победы в городе Ханкенди и возложили к нему венки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к памятнику Победы в Ханкенди
8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Памятник Победы в городе Ханкенди и возложили к нему венки.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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