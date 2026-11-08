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Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к памятнику Победы в Ханкенди

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября посетили памятник Победы в городе Ханкенди и возложили к нему венки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется