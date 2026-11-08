В Баку завершился отбор юных дзюдоистов на первенство Азербайджана - ФОТО

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе завершилось первенство Баку по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования проходили 7-8 ноября и собрали 390 участников из 72 клубов и спортивных обществ. На татами вышли 336 юношей и 54 девушки.

В заключительный день турнира, 8 ноября, за медали боролись 177 дзюдоистов. Победители и призеры определились в девяти весовых категориях: четырех среди девушек и пяти среди юношей.

Среди девушек чемпионками стали Айлин Гидаятзаде (40 кг), Айла Мамедли (48 кг), Рукаия Гусейнова (57 кг) и Эльвина Ильясова (70 кг).

В соревнованиях юношей золотые медали завоевали Абдулла Худиев (42 кг), Али Гурбанлы (50 кг), Акпер Мамедли (60 кг), Азиз Бабазаде (73 кг) и Расул Гасымов (свыше 73 кг).

Серебряными призерами среди девушек стали Аскиназ Вердиева (40 кг), Сакинаханым Шахтахтинская (48 кг), Сельджан Фейзиева (57 кг) и Дуйгу Исмайлова (70 кг).

Среди юношей вторые места заняли Задир Рзалы (42 кг), Мехти Гулиев (50 кг), Гасан Новрузов (60 кг), Али Мамедли (73 кг) и Эльмар Гулиев (свыше 73 кг).

Главной целью городского первенства было определение сильнейших молодых дзюдоистов, которые получат право выступить на чемпионате Азербайджана в соответствии с установленными квотами.