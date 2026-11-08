Самолет приземлился на оживленную дорогу в США - ФОТО

Легкомоторный самолет Cessna 172D Skyhawk врезался в движущийся пикап во время экстренной посадки в штате Флорида. Об этом 8 ноября в социальной сети X сообщил шериф округа Ли Кармин Марцено, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



По словам шерифа, во время полета у воздушного судна возникла механическая неисправность. Пилоты приняли решение садиться вне аэродрома, однако при снижении самолет столкнулся с задней частью автомобиля.



Инцидент произошел 7 ноября, около полудня по местному времени в населенном пункте Норт-Форт-Майерс, рядом с межштатной автомагистралью I-75.



"(Пилоты) попытались совершить аварийную посадку... Во время посадки самолет врезался в заднюю часть пикапа", - уточнил шериф.



На борту Cessna находились два пилота. Информации о пострадавших в результате столкновения не приводится. Расследование происшествия проводит Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).