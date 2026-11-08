https://news.day.az/azerinews/1873119.html Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu - FOTO 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə paytaxtın müxtəlif yerlərində hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunub.

Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu - FOTO

Azərbaycanca, 8 ноября 2026 19:00 (UTC +04:00) 424
Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu

8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə paytaxtın müxtəlif yerlərində hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunub.

Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, çıxışlardan əvvəl Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və Vətən uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.

 

Bayram konsertlərində hərbi-vətənpərvərlik mahnıları, müxtəlif marşlar, tanınmış Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət musiqi parçaları ifa edilib.

Hərbi orkestrlərin çıxışları sakinlər və şəhərin qonaqları tərəfindən böyük coşqu və alqışlarla qarşılanıb.

  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
  • Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu
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Из европейской страны уехало рекордное число граждан 7 ноября 19:00 (UTC+04), В мире 1 628
К сотрудничеству Азербайджана и Казахстана по ТМТМ могут подключиться новые страны 7 ноября 18:45 (UTC+04), Экономика 1 559
Канада столкнулась с ростом безработицы 7 ноября 18:31 (UTC+04), В мире 1 546
Известный режиссер Лев Додин провел творческую встречу в Баку - ФОТО 7 ноября 18:22 (UTC+04), Культура 896
Ağdaşda “Heyva festivalı” keçirilib - FOTO 7 ноября 18:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 576
МИД Азербайджана опубликовал заявление к 8 Ноября - Дню Победы 7 ноября 18:14 (UTC+04), Политика 1 576
Дакар-2026: Азербайджанские борцы одержали новые победы на юношеской Олимпиаде 7 ноября 18:00 (UTC+04), Спорт 737
Şamaxı yolunda mikroavtobus aşıb, bir nəfər ölüb - FOTO 7 ноября 17:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 618
Маск заявил о планах расширения Starlink 7 ноября 17:43 (UTC+04), Наука и технологии 772
В Финляндии проходят массовые протесты 7 ноября 17:32 (UTC+04), В мире 1 647
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в праздничном торжестве в Детском реабилитационном центре Tut Əlimdən - ФОТО 7 ноября 17:21 (UTC+04), Официальная хроника 8 646
Ширванский национальный парк: Богатое биоразнообразие и уникальная экосистема - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 17:09 (UTC+04), Общество 909
В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы 7 ноября 17:00 (UTC+04), В мире 1 572
"Сабах" расстался с американским баскетболистом 7 ноября 16:46 (UTC+04), Спорт 690
Исторические костюмы и боевые атрибуты представлены ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 16:29 (UTC+04), Общество 818
Şəkidə 58 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb 7 ноября 16:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 608
В Билясуварском районе нашли тело 35-летнего мужчины 7 ноября 16:14 (UTC+04), Общество 698
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева 7 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 9 049
В Баку представили программу "Учитель и ученики" - ФОТО 7 ноября 16:00 (UTC+04), Культура 835
Анкара украсила цифровые билборды поздравлениями в адрес Азербайджана 7 ноября 15:47 (UTC+04), Политика 1 633
Китайский гиперкар BYD установил мировой рекорд скорости - ВИДЕО 7 ноября 15:40 (UTC+04), Автоновости 802
Арестован журналист Эльнур Шукюров 7 ноября 15:29 (UTC+04), Общество 3 651
Иран снял ограничения на дальность полета ракет 7 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 677
В Будапеште отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 15:12 (UTC+04), Политика 1 640
Bu gün general rütbəsi alan Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı kimdir? - DOSYE 7 ноября 15:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 728
В Сабаильском районе состоялся показ художественного фильма «44» с участием семей шехидов - ФОТО 7 ноября 15:04 (UTC+04), Общество 798
Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце 7 ноября 15:00 (UTC+04), Это интересно 770
Тофиг Алиев завоевал "серебро" чемпионата мира по тамблингу - ФОТО 7 ноября 14:53 (UTC+04), Спорт 739
В бакинском метро усилят работу на праздничные дни 7 ноября 14:41 (UTC+04), Общество 809
Хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии 7 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 694
Вниманию водителей: на некоторых дорогах в Баку ввели ограничение скорости 7 ноября 14:17 (UTC+04), Общество 794
Внедорожник протаранил магазин одежды в Бразилии - ВИДЕО 7 ноября 14:10 (UTC+04), В мире 1 658
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 14:06 (UTC+04), Официальная хроника 10 650
Словакия будет судиться с Еврокомиссией 7 ноября 14:00 (UTC+04), В мире 1 681
General-leytenant rütbəsi alan Zaur Rüstəmov kimdir? - DOSYE 7 ноября 13:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 793
Умерла Лидия Федосеева‑Шукшина 7 ноября 13:48 (UTC+04), В мире 1 781
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны 7 ноября 13:41 (UTC+04), Официальная хроника 6 941
Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира 7 ноября 13:29 (UTC+04), Спорт 778
"Двусторонний" проект на троих. Азербайджан вошел в TRIPP 7 ноября 13:20 (UTC+04), Политика 7 810
Какой будет погода в Азербайджане в День Победы? - ПРОГНОЗ 7 ноября 13:16 (UTC+04), Общество 2 335
Армения-Турция: Ереван наступил на старые грабли 7 ноября 13:10 (UTC+04), Политика 6 639
НАНА назвала провокацией слухи о назначении Исы Габиббейли Рамизом Мехтиевым 7 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 790
Возвращение в освобожденный в Карабах: трогательный ролик ко Дню Победы 7 ноября 13:03 (UTC+04), Общество 813
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлопродукции в Агдаме - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 13:01 (UTC+04), Официальная хроника 12 424
Şuşa zəfəri Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindəndir - Kamaləddin Qafarov 7 ноября 13:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 671
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