https://news.day.az/azerinews/1873119.html Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu - FOTO 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə paytaxtın müxtəlif yerlərində hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunub.
Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu - FOTO
8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə paytaxtın müxtəlif yerlərində hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunub.
Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, çıxışlardan əvvəl Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və Vətən uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.
Bayram konsertlərində hərbi-vətənpərvərlik mahnıları, müxtəlif marşlar, tanınmış Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət musiqi parçaları ifa edilib.
Hərbi orkestrlərin çıxışları sakinlər və şəhərin qonaqları tərəfindən böyük coşqu və alqışlarla qarşılanıb.
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