Голкипер "Карабаха" провел 100-й матч в чемпионате Азербайджана

Вратарь "Карабаха" Шахрудин Магомедалиев провел свой 100-й матч в Мисли премьер-лиге Азербайджана в составе агдамской команды.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), юбилейной для голкипера стала домашняя встреча 11-го тура против "Туран Товуза".

Магомедалиев дебютировал за "Карабах" в чемпионате Азербайджана в сезоне-2016/17. За 11 сезонов в составе агдамского клуба он провел 100 матчей, в которых пропустил 54 мяча.

Таким образом, Шахрудин стал 218-м футболистом в истории чемпионатов Азербайджана, которому удалось провести не менее 100 встреч за одну команду.

Отметим, что юбилейный матч завершился для голкипера неудачно: "Карабах" уступил "Туран Товузу" со счетом 0:1.