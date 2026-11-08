https://news.day.az/officialchronicle/1873121.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Эрдоганом в Шуше - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президенты Азербайджана и Турции встретились в Шуше."
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Эрдоганом в Шуше - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Президенты Азербайджана и Турции встретились в Шуше."
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