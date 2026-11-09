Фидан Гаджиева с успехом выступила в Лондоне - ФОТО - ВИДЕО

В Лондоне с большим успехом прошла концертная программа в рамках III Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой. Вечер был посвящён двум знаменательным датам в истории Азербайджана: 8 Ноября - Дню Победы и 9 Ноября - Дню Государственного флага. Об этом Trend сообщила организатор и руководитель фестиваля, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева.

Как передает Day.Az, концерт прошёл в знаменитом зале Amaryllis Fleming исторического Королевского музыкального колледжа (Royal College of Music) - одного из наиболее престижных музыкальных учебных заведений мира.

Особую торжественность вечеру придало исполнение Фидан Гаджиевой гимнов Великобритании и Азербайджана, которыми открылась концертная программа. Затем со сцены прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов, в том числе Фикрета Амирова, Муслима Магомаева, Эмина Сабитоглу, Жоржа Бизе и других авторов.

"Для меня большая честь представить азербайджанское искусство на такой престижной сцене, как Королевский музыкальный колледж в Лондоне. Этот концерт имел для нас особое значение: мы посвятили его нашей Победе, памяти шехидов и нашему трёхцветному флагу. Музыка не знает границ и языковых барьеров - она объединяет людей, помогает почувствовать связь с родиной, где бы мы ни находились. Я счастлива, что в этот вечер вместе с нами были наши соотечественники, которые разделили эту атмосферу гордости, единства и любви к Азербайджану", - отметила Фидан Гаджиева.

Вечер состоялся при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Среди гостей были представители дипломатических миссий, азербайджанской диаспоры, творческой интеллигенции и общественности.

Отметим, что III Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой приурочен к 50-летию народной артистки Азербайджана и 30-летию её творческой деятельности. Впервые в истории Азербайджана фестиваль классического искусства такого масштаба проходит на протяжении трёх месяцев - с 7 сентября по 7 декабря. В рамках фестиваля запланировано около 30 музыкальных и культурных мероприятий, которые проходят не только в Баку и регионах Азербайджана, но и на международных площадках в Европе.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.