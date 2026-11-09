В этих районах Азербайджана выпал снег - ФОТО

В высокогорных районах Гахского и Шекинского районов выпал снег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, с 5 ноября в Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском и Огузском районах сохраняется неустойчивая погода. В регионе периодически идут дожди, местами осадки приобрели интенсивный характер.

В высокогорной части северо-западного участка Большого Кавказского хребта снег идет уже несколько дней.

В ночь с 8 на 9 ноября снег выпал в селе Сарыбаш Гахского района, расположенном на высоте 1800 метров над уровнем моря, а также на административных территориях сел Охуд и Киш Шекинского района.

В настоящее время высота снежного покрова в Сарыбаше превышает 10 сантиметров. В селах Охуд и Киш этот показатель составляет 3-6 сантиметров.

В регионе продолжается неустойчивая погода. Температура воздуха опустилась до +5 градусов на равнинных территориях и до -4 градусов в высокогорных районах.