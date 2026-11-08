У США осталось 2 дня - Арагчи

Предложение Ирана, направленное США и предусматривающее открытие Ормузского пролива в течение двух дней, по-прежнему остается в силе.

Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в социальной сети X.

По его словам, американские избиратели уже сделали свой выбор на состоявшихся 3 ноября промежуточных выборах, и теперь настала очередь Белого дома принять решение.

"Наше двухдневное предложение остается в силе. Выполните наши требования, включая прекращение войны на всех фронтах, и вы увидите результат. Либо выберите войну и станьте свидетелями того, как наши бдительные и закаленные в боях воины обрушат на вас ад", - написал глава МИД Ирана в социальной сети X.

Отметим, 1 ноября Арагчи сообщил, что консультации с посредниками по двухдневному плану открытия Ормузского пролива продолжаются, однако окончательных договоренностей пока достичь не удалось.