От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции - ФОТО

8 ноября в Ханкенди от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой был дан официальный прием в честь Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на приеме была представлена концертная программа.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган встретились и сфотографировались с деятелями искусств, а также с героями Отечественной войны, военнослужащими, награжденными орденами "Карабах" и "Зафар".