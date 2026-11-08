https://news.day.az/officialchronicle/1873133.html Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 8 ноября завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
8 ноября завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь главы Турецкого государства был выстроен почетный караул.
Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган проводили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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