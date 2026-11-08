Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО

8 ноября завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь главы Турецкого государства был выстроен почетный караул.

Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган проводили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.