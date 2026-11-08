https://news.day.az/officialchronicle/1873125.html Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, а также Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны, военнослужащими, награжденными орденами "Карабах" и "Зяфяр". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, а также Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны, военнослужащими, награжденными орденами "Карабах" и "Зяфяр".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Новость обновляется
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