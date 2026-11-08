Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, а также Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны, военнослужащими, награжденными орденами "Карабах" и "Зяфяр".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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