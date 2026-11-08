https://news.day.az/society/1873129.html В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО 8 Ноября - в День Победы участники Отечественной войны, гази, военнослужащие, члены семей шехидов, представители общественности в знак безграничного уважения к памяти воинов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Родины, посетили Аллею шехидов и Военное мемориальное кладбище.
В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО
8 Ноября - в День Победы участники Отечественной войны, гази, военнослужащие, члены семей шехидов, представители общественности в знак безграничного уважения к памяти воинов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Родины, посетили Аллею шехидов и Военное мемориальное кладбище.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на могилы героических сыновей и дочерей Родины были возложены цветы, прочитаны молитвы за упокой души шехидов.
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