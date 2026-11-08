В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО

8 Ноября - в День Победы участники Отечественной войны, гази, военнослужащие, члены семей шехидов, представители общественности в знак безграничного уважения к памяти воинов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Родины, посетили Аллею шехидов и Военное мемориальное кладбище.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на могилы героических сыновей и дочерей Родины были возложены цветы, прочитаны молитвы за упокой души шехидов.