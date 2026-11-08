https://news.day.az/society/1873129.html В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО 8 Ноября - в День Победы участники Отечественной войны, гази, военнослужащие, члены семей шехидов, представители общественности в знак безграничного уважения к памяти воинов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Родины, посетили Аллею шехидов и Военное мемориальное кладбище.

В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО

Общество, 8 ноября 2026 20:25 (UTC +04:00) 392
В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов

8 Ноября - в День Победы участники Отечественной войны, гази, военнослужащие, члены семей шехидов, представители общественности в знак безграничного уважения к памяти воинов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Родины, посетили Аллею шехидов и Военное мемориальное кладбище.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на могилы героических сыновей и дочерей Родины были возложены цветы, прочитаны молитвы за упокой души шехидов.

  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
  • В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов
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К сотрудничеству Азербайджана и Казахстана по ТМТМ могут подключиться новые страны 7 ноября 18:45 (UTC+04), Экономика 1 620
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Şamaxı yolunda mikroavtobus aşıb, bir nəfər ölüb - FOTO 7 ноября 17:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 679
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В Финляндии проходят массовые протесты 7 ноября 17:32 (UTC+04), В мире 1 710
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в праздничном торжестве в Детском реабилитационном центре Tut Əlimdən - ФОТО 7 ноября 17:21 (UTC+04), Официальная хроника 8 658
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В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы 7 ноября 17:00 (UTC+04), В мире 1 634
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Исторические костюмы и боевые атрибуты представлены ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 16:29 (UTC+04), Общество 832
Şəkidə 58 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb 7 ноября 16:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 666
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В Баку представили программу "Учитель и ученики" - ФОТО 7 ноября 16:00 (UTC+04), Культура 848
Анкара украсила цифровые билборды поздравлениями в адрес Азербайджана 7 ноября 15:47 (UTC+04), Политика 1 692
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Bu gün general rütbəsi alan Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı kimdir? - DOSYE 7 ноября 15:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 787
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Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце 7 ноября 15:00 (UTC+04), Это интересно 782
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В бакинском метро усилят работу на праздничные дни 7 ноября 14:41 (UTC+04), Общество 823
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Какой будет погода в Азербайджане в День Победы? - ПРОГНОЗ 7 ноября 13:16 (UTC+04), Общество 2 355
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