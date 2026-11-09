77% пилотов засыпают во время рейсов — The Telegraph

Около 77% пилотов в Европе хотя бы раз за последний месяц засыпали во время управления самолетом. Об этом 8 ноября сообщила газета The Telegraph со ссылкой на результаты исследования Европейской ассоциации пилотов (ECA), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Исследование выявило серьезную проблему с переутомлением экипажей и организацией отдыха в авиакомпаниях. Речь идет о так называемых микроснах - коротких эпизодах непроизвольного засыпания, которые могут длиться несколько секунд. Они способны снижать концентрацию внимания, замедлять реакцию и мешать пилотам своевременно реагировать на изменения ситуации.

Более половины опрошенных также признались, что хотя бы раз за последние три месяца выходили на рейс настолько уставшими, что впоследствии понимали: им следовало отказаться от полета по состоянию здоровья.

При этом только 37,2% пилотов сообщили, что обычно заявляют о невозможности выполнять полет из-за усталости. Еще 24,2% признались, что продолжают работать, не сообщая о своем состоянии.

Одной из причин проблемы пилоты называют опасение негативной реакции руководства. Около 38% участников исследования опасаются наказания или ответных мер со стороны авиакомпаний, если сообщат об усталости. Кроме того, 38,8% респондентов заявили, что обычно или постоянно не получают достаточного времени для отдыха между рабочими сменами.