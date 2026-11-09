Дорожная полиция обратилась к водителям

В праздничные выходные в Азербайджане увеличилось число поездок на автомобилях. Вместе с этим выросло и количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в регионах страны.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Отмечается, что чаще всего фиксируются столкновения, опрокидывания автомобилей и наезды на препятствия. Среди основных причин аварий - недостаточная подготовка водителей к поездкам по незнакомым дорогам и участкам со сложным рельефом, управление автомобилем в утомленном состоянии или при недосыпе, игнорирование неблагоприятных погодных условий, темного времени суток и ограниченной видимости, а также эксплуатация технически неисправных транспортных средств.

В ведомстве также обратили внимание на использование арендованных автомобилей. Поездки на таких машинах могут привести к серьезным последствиям, если не учитывать их техническое состояние и профессионализм водителей, услугами которых пользуются пассажиры.

ГУГДП поздравило граждан с праздниками и призвало всех участников дорожного движения соблюдать правила и рекомендации, чтобы праздничные дни прошли безопасно, радостно и благополучно.