ОИС поздравила Азербайджан с Днем Победы

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) поздравил Азербайджан по случаю шестой годовщины Дня Победы - 8 Ноября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОИС, Генеральный секретариат организации выразил руководству, правительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю этой знаменательной даты.

В документе подчеркивается, что ОИС в соответствии со своими известными резолюциям и международным правом вновь подтверждает непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и национального единства Азербайджана.

Генеральный секретариат ОИС высоко оценил широкомасштабные восстановительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, а также усилия по обеспечению устойчивого развития этих территорий и созданию необходимых условий для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. Отмечено, что эта деятельность вносит существенный вклад в укрепление стабильности и упрочение основ мира в регионе.

В заявлении также выражена надежда на то, что усилия, направленные на достижение устойчивого мира на Южном Кавказе, послужат развитию добрососедских отношений и конструктивного сотрудничества, обеспечению безопасности, стабильности и благополучия в регионе в целом.

ОИС является одной из международных организаций, последовательно поддерживающих суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.