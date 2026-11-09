Первый снег в Лачине - ВИДЕО

В городе Лачин и на территории района выпал первый снег нынешнего сезона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, снегопад полностью укрыл город и прилегающие территории.

Отметим, что, по данным Национальной службы гидрометеорологии на 10:00 9 ноября, высота снежного покрова составляет: на Шахдаге - 29 см, в Грызe - 27 см, Хыналыге - 25 см, Сарыбаше (Гахский район) - 23 см, Алибайлы (Загатальский район) - 22 см, Лаза (Гусарский район) - 20 см, Кишчае (Шекинский район) - 17 см, Гедабеке - 11 см, Дашкесане - 10 см, Халтане - 8 см, Кяльбаджаре - 7 см, Лачине, Губадлы и Алтыагаче - 4 см, Шуше и Шахбузе - 2 см, Лерике и Гёйгёле - 1 см.

В Ханкенди прошел мокрый снег, а в Ходжалы и Физули - дождь.