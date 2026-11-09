https://news.day.az/economy/1873175.html Золото и серебро подорожали на мировом рынке Стоимость тройской унции золота на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке выросла на 55,1 доллара и достигла 4 130 долларов. Как передает Day.Az, серебро также подорожало: его цена увеличилась на 1,18 доллара, составив 53,12 доллара за тройскую унцию.
Золото и серебро подорожали на мировом рынке
Стоимость тройской унции золота на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке выросла на 55,1 доллара и достигла 4 130 долларов.
Как передает Day.Az, серебро также подорожало: его цена увеличилась на 1,18 доллара, составив 53,12 доллара за тройскую унцию.
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