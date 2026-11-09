Трамп объявил об операции в Каспийском море

Президент США Дональд Трамп объявил о начале деятельности специальной рабочей группы Iron Gate ("Железные ворота"), созданной для предотвращения поставок оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

Как сообщает Day.Az, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

"Рабочая группа Iron Gate полностью функционирует на территории Исламской Республики Иран. В сочетании с крупнейшей в истории морской блокадой практически ничто не поступает в Иран и не вывозится из него", - заявил президент США.

При этом Трамп не уточнил, каким именно образом группа осуществляет свою деятельность на территории Ирана.

Информацию о деятельности группы, созданной 7 ноября Центральным командованием Вооружённых сил США (CENTCOM), распространил также Пентагон.

Сообщается, что Iron Gate будет работать в координации с другими государственными ведомствами США.

Основная задача группы заключается в предотвращении транспортировки современных систем вооружения, технологий двойного назначения и материалов, подпадающих под санкции, через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

Кроме того, в задачи группы входит перекрытие каналов, которые, как утверждается, используются Ираном для получения незаконных доходов.