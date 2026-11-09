https://news.day.az/world/1873162.html Трамп анонсировал «очень важную встречу» по Украине Президент США Дональд Трамп считает, что стороны конфликта в Украине крайне близки к достижению договоренностей. Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу CBS News. "Я верю, что мы очень близки к заключению сделки", - подчеркнул американский лидер.
Трамп анонсировал «очень важную встречу» по Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что стороны конфликта в Украине крайне близки к достижению договоренностей.
Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу CBS News.
"Я верю, что мы очень близки к заключению сделки", - подчеркнул американский лидер.
Помимо этого он анонсировал "очень важную встречу" в ближайшие дни.
До этого Трамп заявил, что после завершения конфликта у Украины может быть "несколько иная форма".
Напомним. что трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.
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