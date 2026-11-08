Зрелищный фейерверк на концерте в Баку в честь Дня Победы - ФОТО

В связи с 8 Ноября - Днём Победы в Бакинском приморском национальном парке состоялся торжественный праздничный концерт.

Как передает Day.Az, мероприятие было организовано Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку при поддержке министерства культуры.

В праздничном концерте, посвящённом шестой годовщине исторической Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, выступили известные азербайджанские деятели искусства, певцы и танцевальные коллективы.

В концертной программе прозвучали музыкальные произведения, воспевающие героическую летопись Азербайджана, любовь к Родине, национальный дух и несокрушимую волю народа. Патриотические песни, яркие сценические композиции и танцевальные номера вновь позволили зрителям ощутить гордость за историческую Победу.

Праздничный концерт завершился грандиозным фейерверком.