https://news.day.az/politics/1873135.html Символы Анкары и Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО В честь празднования 8 ноября - Дня Победы в Азербайджане знаменитые башни-близнецы TOBB в столице Турции Анкаре подсвечены цветами государственного флага Азербайджана. Как передает Day.Az, Мост Мучеников 15 Июля, являющийся одним из главных символов Стамбула, также подсвечен цветами азербайджанского флага.
Символы Анкары и Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО
В честь празднования 8 ноября - Дня Победы в Азербайджане знаменитые башни-близнецы TOBB в столице Турции Анкаре подсвечены цветами государственного флага Азербайджана.
Как передает Day.Az, Мост Мучеников 15 Июля, являющийся одним из главных символов Стамбула, также подсвечен цветами азербайджанского флага.
В братской стране радость по случаю славного Дня Победы отметили подобными знаковыми мероприятиями.
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