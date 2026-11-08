https://news.day.az/politics/1873130.html Члены «Движения мусульманского единства» будут депортированы из Германии: так диктуют логика и закон Шестого ноября канцлер Фридрих Мерц произнес фразу, которую в Германии услышали гораздо дальше стен федеральной канцелярии.

Члены «Движения мусульманского единства» будут депортированы из Германии: так диктуют логика и закон

Политика, 8 ноября 2026 20:37 (UTC +04:00) 448
Члены «Движения мусульманского единства» будут депортированы из Германии:

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Шестого ноября канцлер Фридрих Мерц произнес фразу, которую в Германии услышали гораздо дальше стен федеральной канцелярии. На приеме в честь еврейских спортсменов "Маккаби" он заявил: историческая ответственность Германии за Холокост распространяется и на тех, кто приезжает из исламских стран, а отказавшимся ее признавать следует покинуть страну. Повод был конкретным. Тренер баскетбольной команды рассказал канцлеру, что спортсмены опасаются выходить на улицу в красных тренировочных куртках со звездой Давида. Мерц напомнил выступление президента Рихарда фон Вайцзеккера в Бундестаге 8 мая 1985 года. Спустя сорок один год германская власть вынуждена объяснять, почему еврейская символика снова становится причиной страха.

Статистика исключает разговоры о единичных эксцессах. Федеральная сеть мониторинга RIAS зарегистрировала в 2025 году 8725 антисемитских инцидентов - почти двадцать четыре ежедневно, среди них 178 нападений и 257 угроз. В 68 процентах эпизодов присутствовал антисемитизм, связанный с Израилем. Праворадикальная ненависть никуда не исчезла, и сводить всю угрозу к мусульманским мигрантам означало бы фальсифицировать выводы исследователей. Отдельное исследование RIAS, представленное в сентябре 2026 года, учло за 2019-2025 годы 564 инцидента в исламских и исламистских средах: 15,1 процента из них связаны с угрозами или физическим насилием при общей доле 6,1 процента.

Теперь проверка ожидает сам Берлин. Распространится ли новый курс на членов "Движения мусульманского единства" (Müsəlman Birliyi Hərəkatı, MBH), которые после событий в Нардаране добились убежища в Германии, представляясь европейской общественности "жертвами политических преследований и правозащитниками"?

Организация возникла в начале 2015 года. Двадцать шестого ноября того же года спецназ МВД Азербайджана вошел в Нардаран. В ходе операции погибли шесть человек, включая сотрудников полиции Исмаила Тагиева и Вугара Насибова. У участников изъяли автоматы, гранаты и боеприпасы. Следствие установило, что группа готовила силовое изменение конституционного строя ради шариатского государства. Руководитель MBH Талех Багирзаде, учившийся в иранском Куме, получил двадцать лет: в приговоре значатся терроризм, создание незаконных вооруженных формирований и призывы к насильственному свержению власти.

"Умеренной" оппозицией такое движение не назовешь.

После приговора часть активистов уехала. В 2023 году Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев рассмотрело 1222 заявления граждан Азербайджана: статус беженца получили 53 человека, 667 заявлений отклонены. Среди получивших защиту были и те, кто ссылался на Нардаран. К 2026 году в Берлине появилась "европейская представительская структура" MBH, о создании которой по указанию Багирзаде открыто заявлял Алемдар Бунядов.

Восемнадцатого октября 2026 года была акция сторонников MBH в Германии. Участники подняли азербайджанские и иранские флаги, использовали плакаты на персидском языке, среди присутствовавших был тот самый выходец из Нардарана Бунядов. Другие сообщения описывали изображения иранских религиозных руководителей. Протест связывали с правилами школьной формы в Азербайджане. Спор о внутренней образовательной политике Баку почему-то сопровождался символами другого государства, чьи власти десятилетиями превращают религиозную солидарность в инструмент внешнего влияния. Что именно защищают эти люди за пределами Азербайджана - свободу вероисповедания или интересы иранской теократии?

Структура и идеологическая направленность движения обнаруживают значительное сходство с прокси-группировками ближневосточного типа, прежде всего с "Хезболлой": религиозное прикрытие плюс попытки создать параллельную организацию в стране пребывания. Германия с такой моделью уже сталкивалась. Тридцатого апреля 2020 года МВД запретило всю деятельность "Хезболлы", а министр Хорст Зеехофер обосновал решение тем, что организация отрицает право Израиля на существование и ведет вооруженную борьбу. Федеральное ведомство по защите конституции оценивало ее экстремистское крыло примерно в 1050 человек. Двадцать четвертого июля 2024 года последовал запрет Исламского центра Гамбурга и его подразделений. Обыски охватили 53 объекта в восьми федеральных землях, а МВД указало на цели, противоречащие конституционному строю, и продвижение антисемитизма в интересах иранского руководства. Речь шла о конкретной организации с установленными признаками экстремизма, а не о запрете шиитского вероисповедания.

Германским властям незачем ждать публичного признания в работе на иностранное государство. Кто оплачивал транспорт и аппаратуру, кто размещал участников, кто координировал лозунги, поддерживались ли контакты с иранскими государственными структурами - ответы на эти вопросы способны оказаться серьезнее самого митинга. Фотография флага денег Тегерана не доказывает, и документально установленных финансовых связей MBH с иранскими властями в открытых материалах пока нет. Зато основание для проверки всей цепочки подготовки акций налицо. Политическая симпатия к Ирану законна. Участие в насилии, финансирование запрещенной структуры или разжигание ненависти оцениваются совершенно иначе, причем применительно к каждому активисту, без коллективной вины по признаку веры или происхождения.

Правовая основа предельно конкретна. Параграф 130 Уголовного кодекса (Volksverhetzung) предусматривает штраф либо до пяти лет лишения свободы за публичное отрицание, одобрение или грубое преуменьшение нацистского геноцида, способное нарушить общественный мир. Отрицание уничтожения шести миллионов евреев суды рассматривают не как мнение, а как преступление. Критика израильского правительства преступлением не становится, хотя угрозы евреям под видом такой критики иммунитета не получают. В доступных публичных материалах нет проверенной стенограммы, позволяющей приписать конкретным участникам акций отрицание Холокоста или призывы к уничтожению евреев. Установят немецкие следователи подобные высказывания - авторов ждет процесс, и никакого снисхождения под предлогом политического убежища здесь быть не должно.

Новых законов для высылки не требуется. Параграф 54 закона о пребывании иностранцев относит поддержку террористических объединений, участие в политически мотивированном насилии и определенные формы возбуждения ненависти к обстоятельствам, при которых интерес государства в высылке считается особенно весомым. Согласно параграфу 53, ведомство обязано взвесить опасность для общества, срок пребывания человека в стране, семейные связи и последствия решения. Автоматической депортации по слову канцлера закон не знает. Лишить статуса беженца можно при тяжких преступлениях или угрозе национальной безопасности, а высылка признанного беженца возможна лишь при убедительных причинах безопасности или общественного порядка. Параграф 60 запрещает отправку туда, где человеку грозит преследование либо обращение, несовместимое с Европейской конвенцией по правам человека.

Здесь Нардаран возвращается в немецкие кабинеты с другой стороны. В июне 2024 года Европейский суд по правам человека по делу "Мустафаев и другие против Азербайджана" установил нарушения статьи 3 Конвенции, связанные с расследованием жалоб на жестокое обращение, а по части заявителей - и с самим обращением. Сентябрьское решение 2026 года по другому нардаранскому делу также зафиксировало нарушения той же статьи. Любое решение о возвращении конкретного человека немецкая администрация обязана будет сверять с индивидуальными рисками.

Убежище при этом не выдает индульгенции. Человек вправе оспаривать действия властей Азербайджана и одновременно обязан соблюдать немецкий закон. Параграф 130 действует на всей территории ФРГ. Привилегии на антисемитизм не существует, и статус "жертвы Нардарана" от уголовной ответственности за новые преступления не спасет.

До конца 2026 года следует ждать усиления политического давления на земельные органы безопасности с требованием пересмотреть материалы о зарубежных исламистских сетях. Прогноз касается направления проверок, а не решения по MBH: публичных сведений о начатой процедуре высылки названных активистов нет. Разговор о неизбежной депортации преждевременен, разговор о проверке давно назрел.

И вот здесь начинается самое интересное. Люди, которые бежали из Азербайджана, изображая из себя невинных жертв политических преследований, теперь должны ответить на предельно простой вопрос: они приехали в Германию искать защиты или превращать ее территорию в идеологический плацдарм иранской теократии?

Германия - не филиал Исламской Республики Иран. Берлин - не Тегеран. А статус политического беженца - не охранная грамота, позволяющая безнаказанно распространять антисемитизм, оправдывать религиозный экстремизм и демонстрировать преданность чужой диктатуре.

Особый цинизм заключается в том, что эти люди требуют для себя европейских свобод, но, судя по проповедуемым ими взглядам, вовсе не собираются признавать такие же свободы за другими. Они апеллируют к правам человека, одновременно поддерживая политическую идеологию, в которой права человека подчинены воле религиозных властителей. Они требуют терпимости к себе, но не проявляют ее к собственным идеологическим противникам. Они обвиняют Азербайджан в авторитаризме, но восторгаются иранской теократией, для которой подавление инакомыслия давно превратилось в государственную практику.

Это уже не просто политическое лицемерие. Это попытка использовать европейскую демократию против нее самой.

Если германские правоохранительные органы установят, что отдельные активисты "Движения мусульманского единства" действительно занимаются антисемитской пропагандой, поддерживают экстремистские структуры или действуют в интересах иранского режима, ответ должен быть предельно жестким. Уголовное преследование, пересмотр правового статуса и депортация при наличии законных оснований. Без политических скидок, без искусственного ореола мученичества, без превращения обвинений в преследовании на родине в пожизненную гарантию безнаказанности.

Потому что политическое убежище предназначено для защиты человека от преследований, а не для защиты экстремистской деятельности от закона.

А теперь главное.

Если Берлин действительно считает отрицание Холокоста и разжигание ненависти к евреям преступлением, то закон должен действовать одинаково для всех. В том числе для тех, кто еще вчера представлялся жертвой политических репрессий, а сегодня, возможно, сам оказался носителем идеологии нетерпимости.

Никакая биография, никакие рассказы о Нардаране, никакие заявления о политических преследованиях не могут служить оправданием антисемитизма.

И если соответствующие обвинения подтвердятся, членам этой организации придется усвоить одну неприятную истину: Германия не обязана бесконечно терпеть тех, кто злоупотребляет предоставленным ею убежищем.

Впрочем, самый унизительный для них исход заключался бы даже не в депортации.

Гораздо сокрушительнее было бы публичное установление того, что люди, годами торговавшие образом жертв политического преследования, сами использовали предоставленные им свободы для распространения ненависти и обслуживания интересов авторитарного режима.

Тогда рухнет не просто легенда о "невинных нардаранских мучениках". Рухнет вся тщательно сконструированная политическая декорация, за которой, при подтверждении этих обстоятельств, обнаружится совершенно иная действительность.

Германия обязана защищать тех, кому действительно угрожает преследование. Но она не обязана становиться убежищем для антисемитской пропаганды и иностранного экстремистского влияния.

У германского государства есть историческая ответственность. Есть законы. Есть спецслужбы. Есть суды. И наконец, есть достоинство страны, которая после катастрофы нацизма поклялась никогда больше не допускать превращения ненависти к евреям в общественную норму.

Поэтому вопрос сегодня предельно конкретен: хватит ли у Берлина политической воли применить собственные законы к тем, кто привык прикрываться европейскими свободами?

Потому что если Германия намерена бороться с антисемитизмом только в громких заявлениях, но закрывать глаза на его возможных проповедников среди обладателей политического убежища, это будет уже не толерантность. Это будет капитуляция закона перед политическим лицемерием.

А государство, которое из страха показаться недостаточно терпимым позволяет экстремистам злоупотреблять своей терпимостью, в конечном счете предает и собственные принципы, и тех, ради защиты кого эти принципы существуют.

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