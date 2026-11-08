https://news.day.az/azerinews/1873131.html Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO Noyabrın 8-də Xankəndidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın adından Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və xanımı Əminə Ərdoğanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, ziyafətdə konsert proqramı təqdim olunub.

Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO

Azərbaycanca, 8 ноября 2026 20:40 (UTC +04:00) 333
Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib

Noyabrın 8-də Xankəndidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın adından Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və xanımı Əminə Ərdoğanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, ziyafətdə konsert proqramı təqdim olunub.

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan incəsənət xadimləri, həmçinin Vətən Müharibəsi qəhrəmanları, "Qarabağ" və "Zəfər" ordenləri ilə təltif edilmiş hərbi qulluqçularla görüşüb, foto çəkdiriblər.

  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
  • Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
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В Японии произошло сильное землетрясение 7 ноября 21:55 (UTC+04), В мире 1 537
В Иране призвали изменить состав переговорщиков с США 7 ноября 21:43 (UTC+04), В мире 1 537
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Лидера культа Судного дня в Кении приговорили к 200 годам тюрьмы 7 ноября 21:03 (UTC+04), В мире 1 521
Стрельба в центре Кракова, есть погибшие - ВИДЕО 7 ноября 20:52 (UTC+04), В мире 1 689
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Люк Шоу может покинуть "Манчестер Юнайтед" после 13 лет в клубе 7 ноября 20:21 (UTC+04), Спорт 759
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В Европе закончилась "золотая эра" для пенсионеров 7 ноября 19:58 (UTC+04), В мире 1 700
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Женская сборная Азербайджана узнала календарь Лиги наций 7 ноября 19:16 (UTC+04), Спорт 759
Из европейской страны уехало рекордное число граждан 7 ноября 19:00 (UTC+04), В мире 1 688
К сотрудничеству Азербайджана и Казахстана по ТМТМ могут подключиться новые страны 7 ноября 18:45 (UTC+04), Экономика 1 619
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Дакар-2026: Азербайджанские борцы одержали новые победы на юношеской Олимпиаде 7 ноября 18:00 (UTC+04), Спорт 749
Şamaxı yolunda mikroavtobus aşıb, bir nəfər ölüb - FOTO 7 ноября 17:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 678
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В Финляндии проходят массовые протесты 7 ноября 17:32 (UTC+04), В мире 1 709
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в праздничном торжестве в Детском реабилитационном центре Tut Əlimdən - ФОТО 7 ноября 17:21 (UTC+04), Официальная хроника 8 658
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В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы 7 ноября 17:00 (UTC+04), В мире 1 633
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Исторические костюмы и боевые атрибуты представлены ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 16:29 (UTC+04), Общество 832
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Анкара украсила цифровые билборды поздравлениями в адрес Азербайджана 7 ноября 15:47 (UTC+04), Политика 1 691
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Иран снял ограничения на дальность полета ракет 7 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 735
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Bu gün general rütbəsi alan Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı kimdir? - DOSYE 7 ноября 15:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 786
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Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце 7 ноября 15:00 (UTC+04), Это интересно 782
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В бакинском метро усилят работу на праздничные дни 7 ноября 14:41 (UTC+04), Общество 823
Хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии 7 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 752
Вниманию водителей: на некоторых дорогах в Баку ввели ограничение скорости 7 ноября 14:17 (UTC+04), Общество 805
Внедорожник протаранил магазин одежды в Бразилии - ВИДЕО 7 ноября 14:10 (UTC+04), В мире 1 714
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 14:06 (UTC+04), Официальная хроника 10 659
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Азербайджанские батутисты завоевали серебряную медаль чемпионата мира 7 ноября 13:29 (UTC+04), Спорт 789
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Какой будет погода в Азербайджане в День Победы? - ПРОГНОЗ 7 ноября 13:16 (UTC+04), Общество 2 355
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