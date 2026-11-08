https://news.day.az/politics/1873128.html Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган Радость Баку - это радость Анкары, гордость Шуши - гордость всего нашего народа. Как передает Day.Az, об этом написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в социальной сети X.
Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган
Радость Баку - это радость Анкары, гордость Шуши - гордость всего нашего народа.
Как передает Day.Az, об этом написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в социальной сети X.
"Те, кто стремится ослабить наше братство, укреплённое союзническими отношениями благодаря Декларации, подписанной нами 15 июня 2021 года в Шуше, не смогут достичь своих целей ни сегодня, ни завтра, как не смогли и вчера.
С позволения Всевышнего наше единство всегда будет нерушимым", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
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