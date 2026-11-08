Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган

Радость Баку - это радость Анкары, гордость Шуши - гордость всего нашего народа.

Как передает Day.Az, об этом написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в социальной сети X.

"Те, кто стремится ослабить наше братство, укреплённое союзническими отношениями благодаря Декларации, подписанной нами 15 июня 2021 года в Шуше, не смогут достичь своих целей ни сегодня, ни завтра, как не смогли и вчера.

С позволения Всевышнего наше единство всегда будет нерушимым", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.