44-дневная война показала, кто есть кто на Южном Кавказе - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

В День Победы Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу из Ханкенди. Из бывшей "столицы" разгромленного сепаратистского режима, который более тридцати лет грыз сердце Азербайджана.

День Победы приурочен ко дню освобождения Шуши. Однако обращение к народу именно из Ханкенди, на фоне Триумфальной арки в Парке Победы - это политически точный шаг. Впрочем, как и каждый шаг азербайджанского лидера.

Можно не сомневаться, что это обращение стало объектом пристального внимания армянской стороны. Каждый прозвучавший тезис будет обсуждаться, перемалываться, переосмысливаться и комментироваться в политических и экспертных кругах. В Армении почему-то считают, что в знак мирных намерений Баку должен отказаться от торжеств в День Победы, перестать говорить громко о преступлениях армян и делать вид, что предыдущих тридцати пяти лет нашей совместной истории не было. Но эту историю невозможно вычеркнуть. Были времена, когда азербайджанцы, дабы никого не задеть, старались не говорить о своей роли в истории, своих победах и наследии, потому что кто-то посчитает правду обидной для себя. Но это все осталось в прошлом.

Азербайджан будет говорить о своей Победе и после заключения мира с Арменией, и через сотню лет. Он будет говорить о ней из Ханкенди, из Парка Победы, где навечно запечатлена память о павших воинах. Никто в этом регионе не одерживал таких чистых, честных, справедливых побед, которые невозможно игнорировать, не признавать и ставить под сомнение. "Победы" и завоевания, которыми кичатся другие, - это агрессия, оккупация, невинно пролитая кровь, сожженные города и села, уничтоженные храмы, могилы и культуры. О таких "победах" надо молчать. А Азербайджану нечего стыдиться. Его руки и совесть чисты, он лишь вернул свое, не взяв ничего чужого и не пролив ни капли невинной крови.

В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества и свое величие, сказал Президент Ильхам Алиев, обращаясь к народу в День Победы из Парка Победы в Ханкенди.

Глава государства, стоя на фоне величественной Триумфальной арки, говорил не о том величии, которым традиционно хвастаются некоторые наши соседи. Величие азербайджанского воина заключается в том, что он сражался за свободу и целостность Родины, а не за интересы каких-то империй или расширение жизненного пространства для захватчика. Азербайджанские воины не щадили себя, совершали подвиги, демонстрируя беспрецедентное мужество и наводя этим суеверный ужас на противника. Армянские захватчики привыкли жить мифами о своей непобедимости, поэтому бросились бежать, когда эти мифы начали рушиться.

Президент Ильхам Алиев очень правильно сказал о том, что было главной составляющей нашей Победы. Да, была построена сильная армия, закуплено современное вооружение, повышался профессионализм Вооруженных Сил.

"Но главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров. Путь, который вел нас вперед, был путем достоинства. Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией. В период оккупации я неоднократно открыто заявлял на различных мероприятиях, что Азербайджан не смирится с оккупацией, несмотря на то, что стоящие за Арменией страны хотели заставить нас смириться с этой оккупацией. Они неоднократно заявляли, что у этого конфликта нет военного решения. Неоднократно предпринимали различные провокации, чтобы подтолкнуть нас к неприемлемым уступкам. Широкомасштабная кампания очернения, клеветы и лжи против Азербайджана, все провокации, направленные на дискредитацию Азербайджанского государства, народа и руководства, не дали никаких результатов. Я неоднократно заявлял, что мы никогда не смиримся с оккупацией, и если Армения добровольно не покинет оккупированные земли, мы восстановим свою территориальную целостность военным путем. К сожалению, они не прислушались к моим словам. В результате наш народ, объединившись в единый кулак, на поле боя сломал хребет врагу, восстановил историческую справедливость, наше достоинство и международное право", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Победа была неизбежна. Потому что под руководством своего Лидера Азербайджан шел к ней точно выверенным путем, без спешки, без резких движений и бессмысленных надежд на внешнюю поддержку. Президент не раз указывал на этот важный фактор - наша страна рассчитывала только на себя, на свои возможности, на свои международные позиции, на силу духа и единство азербайджанского общества. Ни один из этих факторов не дал сбоя и четко сработал, когда Азербайджан встал перед главным испытанием - освободительной отечественной войной. Нельзя было отступить, нельзя было остановиться, так как в этой войне решалась судьба не только нашей страны, но и региона в целом.

Азербайджанская армия показала высочайшую силу духа и высочайший профессионализм. Оборона, которую враг тщательно создавал на протяжении тридцати лет, рухнула в первые же часы контрнаступления азербайджанской стороны. Все угрозы в стиле "новая война - новые территории", звучавшие до войны от оккупантов, рассыпались в прах. Президент Азербайджана подчеркнул, что на все это мы ответили на поле боя.

"Мы ответили на эти заявления на поле боя, где каждый воочию увидел, кто чего стоит. В рядах Азербайджанской армии не было ни одного военнослужащего, который бы бежал с поля боя, дезертировал. Между тем, по признанию самого руководства Армении в армянской армии было около 12 тысяч дезертиров. Вот в чем заключается разница. Азербайджан обеспечил себе полное превосходство на поле боя. Освобождение Шуши 8 ноября - в день, который мы отмечаем как День Победы, - фактически предопределило исход Второй Карабахской войны. На следующий день, в ночь с 9 на 10 ноября, Армения подписала акт о капитуляции", - заявил победоносный Президент.

Одним из важнейших факторов стало единство народа, сформированное национально-духовными ценностями, переданными прошлыми поколениями, и проводимой в современном Азербайджане политикой, построенной на концепции азербайджанства. Обо всем этом говорил глава государства в своем обращении из Ханкенди.

Идеология азербайджанства в корне отличается от прочих подобных этнических концепций. Это еще один феномен, обращающий на себя пристальное внимание. Идеологии армянства, в отличие от нашей, сотня лет, однако она не помогла армянству выиграть войну. Армянство, имея огромные финансовые ресурсы и крайне влиятельное лобби в крупнейших странах, парламентах и международных организациях, не сумело обеспечить победу оккупанту, хотя для этого в течение трех десятилетий делалось все. Пещерный национализм оказался не тем оружием, которое способно побеждать и внушать патриотизм. Победу на ненависти не построишь.

Идеология азербайджанства, сказал Президент Ильхам Алиев, - это философия, лежащая в основе всех наших успехов. "Азербайджанство - это философия, объединяющая всех наших граждан. Азербайджанство - это идеология, ведущая нас вперед. В Азербайджане все этнические группы, представители всех религий живут как одна семья, и нас объединяют гражданская солидарность и идеология азербайджанства. Это наша национальная идея. Хочу еще раз сказать, что это путь, ведущий в будущее. Царящие сегодня в Азербайджане общественно-политическая стабильность, благоприятная атмосфера, созидательные тенденции и сплоченность нашего общества во имя единой цели - это картина, которую, считаю, редко можно встретить в сегодняшнем мире", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Каждый тезис, озвученный Президентом, - это меткий удар по идеологическим конструкциям, от которых никак не избавится армянское общество. Поражение в войне 2020 года - это то, что произошло здесь и сегодня на глазах всего мира. Эту страницу истории невозможно переписать, приукрасить, "обогатить" мифическими царями и героями, как это принято в армянской историографии. И именно поэтому случившееся очень важно для пробуждения армянского народа и воцарения стабильности на Южном Кавказе.

Азербайджан не собирается мстить соседу за, как сказал глава государства, невиданное варварство. У Азербайджана много других дел. В первую очередь, это программа Великого возвращения - беспрецедентная программа восстановления полностью разрушенных армянской оккупацией территорий, возрождения городов и сел, возвращения на свои земли бывших вынужденных переселенцев. То, что на сегодня на освобожденные земли вернулось около ста тысяч человек, является лучшим ответом и лучшей местью вероломному соседу. А также показателем возможностей страны, которая, пережив катастрофу оккупации, не сломалась, а стала только сильнее. Благодаря силе духа народа и успешному лидерству Президента.

А те, кто должны были ответить за сотворенные преступления, ответил. Страна-оккупант потерпела сокрушительное поражение, потеряв все свои "завоевания", в том числе "подарки", полученные в советские времена. А преступники сегодня сидят за решеткой, отбывая сроки в бакинских тюрьмах. Как сказал Президент Ильхам Алиев, "они хотели приехать в Баку на танках, хотели пить чай в Баку. Они выступали с высокомерными заявлениями, потому что заручились покровительством некоторых сил и считали, что будут вечно проводить оккупационную политику. Но мы им показали, кто есть кто. Мы продемонстрировали достоинство, стойкость, волю азербайджанского народа, и сегодня они пьют чай в азербайджанских тюрьмах, получив заслуженное наказание".

Именно так: Вторая карабахская война, ставшая Отечественной войной для азербайджанского народа, четко продемонстрировала всем, кто есть кто на Южном Кавказе.

Сегодня Азербайджан - сильное государство, государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения, государство, проводящее независимую политику. Но, как сказал Президент Ильхам Алиев, мы должны быть такими сильными, чтобы впредь никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред.

Самое правильно, что могла бы сделать армянская сторона в связи с очередной годовщиной своего разгрома, - это промолчать. Не искать виноватых, не сочинять новые мифы, не вытаскивать на свет старые обиды на тех, кто "не помог". Победа Азербайджана во Второй карабахской войне уже стала признанным всеми фактом, перестроившим реальность, а армянская оккупация канула в прошлое как страшная черная страница истории региона. Азербайджан закрыл эту страницу и никогда и никому не позволит к ней возвращаться. Для Армении было бы лучше сделать то же самое - перевернуть эту позорную страницу своей истории навсегда и постараться жить дальше, исходя из тех реалий, которые построил для нее Азербайджан.