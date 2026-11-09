https://news.day.az/world/1873148.html Ирак передал Ирану послание от США Иракская делегация передала властям Ирана послание от американской стороны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya. По данным телеканала, делегация встретилась в столице исламской республики с иранскими официальными лицами.
Ирак передал Ирану послание от США
Иракская делегация передала властям Ирана послание от американской стороны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, делегация встретилась в столице исламской республики с иранскими официальными лицами. В ходе "миссии, которая длилась около восьми часов", "иракская делегация передала Тегерану послание американской стороны".
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