https://news.day.az/world/1873148.html Ирак передал Ирану послание от США Иракская делегация передала властям Ирана послание от американской стороны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya. По данным телеканала, делегация встретилась в столице исламской республики с иранскими официальными лицами.

Ирак передал Ирану послание от США

В мире, 9 ноября 2026 03:45 (UTC +04:00) 468
Ирак передал Ирану послание от США

Иракская делегация передала властям Ирана послание от американской стороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, делегация встретилась в столице исламской республики с иранскими официальными лицами. В ходе "миссии, которая длилась около восьми часов", "иракская делегация передала Тегерану послание американской стороны".

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К сотрудничеству Азербайджана и Казахстана по ТМТМ могут подключиться новые страны 7 ноября 18:45 (UTC+04), Экономика 1 899
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В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы 7 ноября 17:00 (UTC+04), В мире 1 910
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Исторические костюмы и боевые атрибуты представлены ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 16:29 (UTC+04), Общество 887
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